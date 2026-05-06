San Siro da una prospettiva inedita | lo stadio apre le porte alla sua iconica copertura Come partecipare alle visite sul tetto

Lo stadio di San Siro permette per la prima volta ai visitatori di accedere alla sua copertura. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire un’area finora inaccessibile, nonostante le voci di una possibile demolizione nei prossimi anni. Le visite sul tetto sono aperte al pubblico, consentendo un’occhiata inedita alla storica struttura. Le modalità di partecipazione sono state comunicate dall’organizzazione, che ha programmato le visite in specifici momenti.

San Siro apre le sue porte anche nell’unico punto finora non visitabile, a pochi anni dalla possibile demolizione. Dal 4 maggio è nato San Siro Skywalk, una visita guidata che permette ai tifosi di entrare nell’impianto di Milan e Inter da una prospettiva unica: l’iconica copertura. Accompagnati dalle guide, l’esperienza consente di vedere lo stadio e il rettangolo di gioco da 55 metri d’altezza. La visita della copertura. I turisti possono accedere alla visita guidata della copertura da una delle torri tipiche di San Siro, dal Gate 8, cioè lo stesso per entrare al San Siro Museum. Una volta saliti a 55 metri di altezza, ha inizio il tour di 60 minuti e prevede un camminamento sospeso nel vuoto che collega la torre 4 alla torre 1.🔗 Leggi su Open.online

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