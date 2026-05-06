Milan inaugurato lo skywalk sul tetto di San Siro | ecco dove acquistare i biglietti

A Milano è stato aperto al pubblico uno skywalk sul tetto dello stadio di San Siro, una passerella sospesa a 55 metri di altezza. La visita si può effettuare fino a ottobre e i biglietti sono disponibili per l'acquisto. L'inaugurazione ha attirato numerosi visitatori interessati a camminare sopra il celebre impianto sportivo. La passeggiata permette di ammirare il panorama cittadino dall'alto e di esplorare una parte inedita dello stadio.

Un nuovo modo di vivere San Siro, da un punto di vista inedito. Lo stadio Giuseppe Meazza apre ufficialmente al pubblico lo skywalk, una passerella sospesa a 55 metri d’altezza che consente ai tifosi di camminare tra le iconiche travi rosse dell’impianto. Un’esperienza immersiva, già prenotabile online, che sarà disponibile fino al mese di ottobre. L’iniziativa è stata ideata da M-I Stadio srl, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la struttura. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno degli stadi più iconici d’Europa a pochi anni dalla sua demolizione, offrendo nuove esperienze ai visitatori. Il percorso si sviluppa attraverso i camminamenti tecnici solitamente riservati agli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, inaugurato lo skywalk sul tetto di San Siro: ecco dove acquistare i biglietti Notizie correlate Leggi anche: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro Inter-Roma: ecco come comprare i biglietti del match di San SiroUn accesso privilegiato per San Siro per una delle partite più attese di questo finale di stagione. Approfondimenti e contenuti San Siro apre il tetto: ora si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezzaUn percorso guidato tra le storiche travi d'acciaio dei Mondiali '90: ecco come salire a 55 metri sopra il campo di San Siro per vedere Milano ... milanotoday.it San Siro tra terra e cielo, arriva lo SkywalkL'iconico stadio di San Siro si prepara ad aprire il proprio Skywalk, un percorso per vivere l'emozione di questo luogo dall'alto ... iodonna.it