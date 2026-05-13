San Lorenzo esce dal carcere ed estorce soldi alla pizzeria Formula 1 | Finito in galera per colpa vostra

Un uomo di 42 anni, già detenuto nel 2023, è stato nuovamente arrestato dopo aver estorto denaro a una pizzeria nel quartiere San Lorenzo. La vittima ha sporto denuncia, accusando il soggetto di aver chiesto denaro con minacce, affermando di essere in carcere a causa di questa vicenda. La polizia ha eseguito l’arresto e il giovane è stato riportato in cella.

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