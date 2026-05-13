San Leone fogna rotta da una settimana | individuata la ditta per la riparazione

Da sette giorni, i residenti di via delle Nereidi a San Leone convivono con una fogna rotta a cielo aperto. La condizione si è verificata una settimana fa e, finora, non sono stati effettuati interventi di riparazione. Recentemente è stata individuata la ditta incaricata di intervenire per sistemare la condotta danneggiata. La situazione continua a creare disagio nella zona, senza ancora una data certa per il ripristino.

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