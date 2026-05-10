San Leone fogna rotta da 4 giorni dopo i lavori per la fibra | Nessuno interviene per il blocco
Da quattro giorni, i residenti di via delle Nereidi, una traversa tra la chiesa e il lungomare di San Leone, si trovano ad affrontare una fogna a cielo aperto. I lavori recenti per la posa della fibra ottica sono stati segnalati come causa del problema, ma finora nessuno è intervenuto per risolvere la situazione. La presenza della perdita ha causato disagio tra chi abita nella zona, senza che siano stati adottati interventi immediati.
Da quattro giorni i residenti di via delle Nereidi, una traversa della discesa tra la chiesa e il lungomare di San Leone convivono con una fogna a cielo aperto. Il problema è nato durante i lavori per l'installazione della fibra ottica: i tecnici dell'impresa, durante lo scavo, hanno rotto il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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