Tutela giuridica per anziani e soggetti fragili sportelli di prossimità a Partinico e San Giuseppe Jato

Oggi sono stati inaugurati a Partinico e San Giuseppe Jato due nuovi sportelli di prossimità dedicati alla tutela giuridica e sociale di anziani e soggetti fragili. L’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con il tribunale di Palermo, mira a facilitare l’accesso ai servizi legali e offrire assistenza concreta ai cittadini che ne hanno bisogno.

Il servizio è promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con il tribunale di Palermo per offrire supporto a tutte le famiglie nelle procedure di curatela e amministrazione di sostegno L'amministratore di sostegno, come si legge sul sito del ministero della Giustizia, è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.