San Giuseppe Jato | Liuzza sceglie Forza Italia

A San Giuseppe Jato, nel cuore dell’entroterra palermitano, Liuzza ha annunciato la sua scelta di sostenere Forza Italia. La decisione arriva in un momento di fermento politico nel paese e rappresenta un cambiamento per le alleanze locali. La notizia si inserisce in un contesto di rinnovamento e di attenzione verso le dinamiche della politica regionale.

Nel cuore dell’entroterra palermitano, a San Giuseppe Jato, si registra un movimento politico di rilievo che ridefinisce gli equilibri locali. Antonino Liuzza, che ricopre la carica di presidente del Consiglio comunale, ha scelto di unirsi ufficialmente alle file di Forza Italia. L’adesione avviene nella squadra guidata in Sicilia dall’assessore regionale Edy Tamajo, segnando un momento di consolidamento per il partito nell’area metropolitana. La scelta non è vista come un semplice cambio di casacca, ma come un segnale di radicamento territoriale e di volontà di portare le istanze delle comunità locali all’interno di un progetto politico più ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giuseppe Jato: Liuzza sceglie Forza Italia Articoli correlati San Giuseppe Jato, il presidente del Consiglio comunale Antonino Liuzza aderisce a Forza ItaliaIl presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, aderisce ufficialmente a Forza Italia, entrando a far parte della squadra... Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato... Contenuti utili per approfondire San Giuseppe Jato Argomenti discussi: Assunzioni e promozioni facili, si dimette il presidente della Sas: corsa alla successione al via. San Giuseppe Jato (PA), il presidente del Consiglio comunale Antonino Liuzza aderisce a Forza ItaliaIl presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, aderisce ufficialmente a Forza Italia, entrando a far parte della squadra politica guidata in Sicilia dall’assessore regiona ... blogsicilia.it San Giuseppe Jato, consegnati i lavori per la riqualificazione della palestra del plesso Piersanti MattarellaSono stati ufficialmente consegnati i lavori per la ristrutturazione della palestra e la realizzazione di uno spazio sportivo esterno nel plesso scolastico Piersanti Mattarella dell’Istituto compren ... teleoccidente.it