A Firenze, il 13 maggio 2026, si svolge un evento dedicato a San Francesco attraverso il cinema di Zeffirelli. La giornata prevede proiezioni di film, incontri pubblici e convegni che approfondiscono la rappresentazione del santo in ambito cinematografico e la sua influenza culturale. L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività culturali della città, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine, con accesso aperto a tutti gli interessati.

Firenze, 13 maggio 2026 - Un viaggio nel cinema, nella spiritualità e nella memoria di San Francesco attraverso lo sguardo di Franco Zeffirelli, ma anche un grande progetto culturale che mette al centro il lavoro della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus come luogo vivo di studio, conservazione e divulgazione dell’eredità artistica del Maestro. Prenderanno il via il 16 maggio, nella Sala della Musica della Fondazione Zeffirelli a Firenze, le iniziative promosse da Acec Toscana in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Un progetto ampio e itinerante che intreccia cinema, formazione, ricerca e territorio, con il contributo della Fondazione CR Firenzee il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni francescane.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco nel cinema di Zeffirelli: film, incontri e convegni

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