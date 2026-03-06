francesco a nudo il film di zeffirelli rinasce in forma scenica

Al Teatro Lyrick di Assisi, da oggi fino a domani, si tiene lo spettacolo teatrale di “Fratello Sole Sorella Luna”, adattamento dell’opera di Zeffirelli. L’evento fa parte del calendario del Giubileo francescano e rappresenta una ripresa in forma scenica del film “Francesco a nudo”. La rappresentazione coinvolge attori e musicisti, portando sul palcoscenico il racconto della vita di Francesco d’Assisi.

Nel calendario del Giubileo francescano, l’approdo teatrale di Fratello Sole Sorella Luna al Teatro Lyrick di Assisi – in programma da oggi fino a domani – assume il valore di un ritorno alle origini che è, insieme, una rilettura critica della memoria. Il film che Franco Zeffirelli realizzò nel 1972 – sospeso tra elegia visiva e slancio lirico – rinasce ora in forma scenica grazie all’adattamento di Angela Demattè e alla regia di Piero Maccarinelli. Un’operazione tutt’altro che archeologica dove la polvere dell’archivio diventa materia viva. Maccarinelli racconta al Foglio di aver consultato la sceneggiatura originale del film presso la Fondazione Zeffirelli di Firenze, inaugurata di recente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

