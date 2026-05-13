Samsung ha risposto alla causa legale presentata da Dua Lipa, sostenendo di aver ricevuto “esplicite garanzie” prima di usare la sua immagine. La cantante aveva accusato l’azienda di aver utilizzato la sua immagine senza il suo consenso per promuovere i televisori. La vicenda riguarda quindi un’eventuale violazione dei diritti di immagine e il rispetto delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di materiali pubblicitari.

Samsung ha replicato alla causa intentata da Dua Lipa, che accusa il colosso dell’elettronica di aver utilizzato la sua immagine senza chiederle il permesso, per incrementare le vendite dei suoi televisori. La società ha attribuito la responsabilità a un “partner per i contenuti” che avrebbe fornito “esplicite garanzie” di aver ottenuto l’autorizzazione. Le giustificazioni di Samsung. I televisori Samsung sui quali è apparso il volto di Dua Lipa In una dichiarazione rilasciata a Billboard lunedì 11 maggio, in risposta alla causa intentata dalla cantautrice, l’azienda ha offerto una spiegazione per quello che sembra essere un palese utilizzo non autorizzato della proprietà intellettuale di una celebrità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Samsung risponde alla causa intentata da Dua Lipa, affermando di aver ottenuto “esplicite garanzie” prima di utilizzare la sua immagine

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