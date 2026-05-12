Dua Lipa ha annunciato di aver intentato una causa contro Samsung, accusando l’azienda di aver utilizzato la sua immagine senza autorizzazione. La cantante ha dichiarato che il suo volto è stato mostrato su televisori senza il suo consenso, portando così all’avvio di una battaglia legale. La causa coinvolge l’impiego non autorizzato della sua immagine in prodotti e pubblicità della società sudcoreana.

“ La mia faccia è finita sulle loro televisioni senza alcun consenso “. Con queste parole Dua Lipa ha dato il via a quella che si preannuncia come una delle battaglie legali più discusse del 2026, chiamando a raccolta i suoi avvocati per citare in giudizio Samsung. La richiesta di risarcimento è monstre: 15 milioni di dollari. Una cifra che racconta molto più di una semplice controversia commerciale. Secondo quanto riportato da Variety, l’artista britannica ha accusato formalmente il colosso tecnologico sudcoreano di aver utilizzato la sua immagine sulle confezioni di alcuni modelli di televisori senza mai aver ottenuto un’autorizzazione ufficiale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dua Lipa contro Samsung: “Hanno usato la mia faccia senza consenso” (e parte la causa)

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Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: hanno usato il suo volto senza permessoDua Lipa ha intentato una causa da 15 milioni di dollari contro Samsung, accusando il colosso dell’elettronica di aver utilizzato la sua immagine...

Argomenti più discussi: Dua Lipa ha fatto causa a Samsung: chiede non meno di 15 milioni di dollari; La mia faccia è finita sulle loro televisioni senza il mio consenso: Dua Lipa è furibonda e fa causa a Samsung per 15 milioni di dollari; Samsung, avrebbe usato una foto di Dua Lipa senza autorizzazione; Dua Lipa fa causa alla Samsung: Utilizza le mie foto per vendere tv.

Secondo Variety, Dua Lipa avrebbe fatto partire una causa da 15 milioni di dollari contro la Samsung per aver usato la sua immagine senza permesso per vendere TV. x.com

Samsung ha fatto una schermaglia di Dua Lipa mettendo la sua foto sulle scatole della TV, afferma la causa | Dua Lipa dice che la sua immagine ha contribuito ai enormi guadagni di Samsung. reddit

Perché Dua Lipa ha fatto causa a Samsung per 15 milioni di dollari?Dua Lipa ha citato in giudizio Samsung chiedendo almeno 15 milioni di dollari per l'utilizzo non autorizzato di una sua fotografia sulle confezioni dei televisori venduti negli Stati Uniti nel 2025. money.it