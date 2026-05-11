Dua Lipa ha avviato una causa legale contro Samsung chiedendo 15 milioni di dollari. L’artista accusa l’azienda di aver utilizzato ripetutamente la sua immagine e sembianze per promuovere televisori senza averne ottenuto il permesso o accordi di pagamento. La cantante sostiene che questa attività rappresenti uno sfruttamento commerciale non autorizzato della sua figura pubblica. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato di immagini in ambito pubblicitario.

Dua Lipa ha intentato una causa da 15 milioni di dollari contro Samsung, sostenendo che l’azienda abbia utilizzato ripetutamente la sua immagine e le sue sembianze per vendere televisori senza autorizzazione, né compenso. La denuncia afferma che la società avrebbe “messo in evidenza” un’immagine non autorizzata della popstar sulle confezioni dei televisori Samsung, destinati alla vendita al dettaglio, nel periodo 2025-2026. Vengono citate violazione del copyright, violazione del marchio e violazione del diritto all’immagine della cantante. Dua Lipa VS Samsung: l’azienda ha usato l’immagine della popstar senza chiederle il permesso. Lo studio...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa fa causa a Samsung per “sfruttamento commerciale non autorizzato” della sua immagine

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