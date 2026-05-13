Sambuca capitale del sogno italiano | il borgo delle case a un euro protagonista in tv

Il borgo di Sambuca diventa il cuore pulsante della nuova serie Case a 1 euro o poco più - Sicilia, in onda ogni giovedì alle 21.30 su Real Time e in streaming su discovery+.Case a 1, 2 e 3 euro a Sambuca di Sicilia: affari per oltre 25 milioni di euro in sei anniJuanita, cittadina di Varese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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