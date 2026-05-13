Sambuca capitale del sogno italiano | il borgo delle case a un euro protagonista in tv
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Il borgo di Sambuca diventa il cuore pulsante della nuova serie Case a 1 euro o poco più - Sicilia, in onda ogni giovedì alle 21.30 su Real Time e in streaming su discovery+.Case a 1, 2 e 3 euro a Sambuca di Sicilia: affari per oltre 25 milioni di euro in sei anniJuanita, cittadina di Varese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Leggi anche: Storia di un borgo, poche persone, una manciata di case, nessuna strada e un sogno
Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a...