Sambuca al Vinitaly il vino agrigentino protagonista con le Terre Sicane
A Vinitaly, Sambuca di Sicilia si presenta con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’operazione che mette in evidenza il vino agrigentino. L'obiettivo è promuovere il territorio attraverso questa iniziativa dedicata alle produzioni locali. La partecipazione si inserisce in un contesto di valorizzazione delle eccellenze vinicole della regione, con un focus sulla regione di provenienza.
Sambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a valorizzare il vino agrigentino come leva di sviluppo e promozione del territorio. Il comune partecipa alla fiera di Verona insieme alle aziende. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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