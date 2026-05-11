Storia di un borgo poche persone una manciata di case nessuna strada e un sogno

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un piccolo borgo con poche case, nessuna strada e poche persone, la routine quotidiana si svolge tra rumori di auto, messaggi e corse contro il tempo. La giornata inizia presto, tra sveglie, telefonate e spostamenti continui. Le attività si susseguono senza pause, e il silenzio del luogo si interrompe solo quando si accendono i motori o si scambiano parole. Un luogo semplice, dove ogni momento è scandito dal susseguirsi di azioni rapide.

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