Storia di un borgo poche persone una manciata di case nessuna strada e un sogno
In un piccolo borgo con poche case, nessuna strada e poche persone, la routine quotidiana si svolge tra rumori di auto, messaggi e corse contro il tempo. La giornata inizia presto, tra sveglie, telefonate e spostamenti continui. Le attività si susseguono senza pause, e il silenzio del luogo si interrompe solo quando si accendono i motori o si scambiano parole. Un luogo semplice, dove ogni momento è scandito dal susseguirsi di azioni rapide.
Drin. Sveglia. Clic. Messaggio. Brum. Auto. Messaggio. Frena. Corri. Alzati, vestiti, conettiti, parti, parla, ascolta, scrivi, leggi, attenta! Ricomincia, pensa, mangia, clic, drin, brum. Shhhh.Ormai è così per (quasi) tutti. Una quotidianità che, anche se cerchiamo di rallentare il più.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro
Notizie correlate
“Non affittiamo case agli italiani”, il sogno di Fausto Caviglia è una storia di miseria e dignità“Non affittiamo case agli italiani” era le scritte d’accoglienza vissute come stimmate che bruciano nell’anima degli emigranti dal Sud in Germania.
La vacanza in Puglia è da sogno, ma le case non esistono: 8 persone nei guaiCase vacanza da sogno che però nella realtà non esistono, automobili acquistate e mai consegnate ma anche raggiri 'classici' legati a presunti...
Argomenti più discussi: Fabbrico: Massimiliano Loizzi racconta un piccolo borgo e la sua storia di antifascismo e impegno sociale; Geo 2025/26 - Il Borgo e la Villa - 05/05/2026 - Video; Parco d'arte, energia, biciclette: il comune più piccolo e geniale d'Italia sta diventando un modello per tutti; Mercoledì nel Borgo: un viaggio tra storia e sapori nel cuore di Castagneto Carducci.
Longiano, il terrazzo della Romagna, è un borgo medievale sospeso tra storia e panorama. Tra castelli antichi, arte contemporanea e scorci che arrivano fino al mare, racconta l’incontro tra passato e presente. Un luogo dove ogni angolo ha qualcosa da racc - facebook.com facebook
Un borgo dove la storia profuma di fiori e ogni pietra racconta una storia #buongiorno #8maggio - x.com x.com
Ogni 12 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Volo Spaziale Umano, in commemorazione dell'orbita di Yuri Gagarin su Vostok 1, un'eredità che vive ancora nella Flotta Stellare della Federazione di Star Trek - Reddit reddit