Storia di un borgo poche persone una manciata di case nessuna strada e un sogno

In un piccolo borgo con poche case, nessuna strada e poche persone, la routine quotidiana si svolge tra rumori di auto, messaggi e corse contro il tempo. La giornata inizia presto, tra sveglie, telefonate e spostamenti continui. Le attività si susseguono senza pause, e il silenzio del luogo si interrompe solo quando si accendono i motori o si scambiano parole. Un luogo semplice, dove ogni momento è scandito dal susseguirsi di azioni rapide.

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