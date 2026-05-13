Salvini e Lollobrigida a Lecco | Insegnano loro come governare una città?
A Lecco, due politici nazionali sono stati invitati a intervenire sulla gestione della città, attirando l’attenzione di chi assiste alla scena. Durante l’evento, alcune persone hanno commentato criticamente la presenza di un rappresentante che ha visitato il territorio poche volte, chiedendosi se fosse appropriato ascoltarlo su questioni locali. La discussione si è concentrata sulla legittimità di figure esterne a influenzare le decisioni amministrative di un comune.
Restiamo sempre affascinati da certe logiche nazionali: una persona che è stata 5 volte nella sua vita in un luogo, viene a insegnare ai cittadini di quel luogo (siano essi di destra, sinistra, sopra o sotto) come dovrebbe essere amministrata tale città. Ci riferiamo naturalmente alle visite a.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Premesso che la credibilità del governo Meloni è ormai inesistente e che, al di là della pericolosa inconsistenza delle politiche economiche e di quella estera, i vari ministri, da Nordio, a Tajani, a Lollobrigida, alla Santanchè, a Piantedosi, a Salvini, a Crosettio facebook
DIFFERENZE I rimborsi di viaggi e hotel dei ministri ci costano 2,5 milioni. Se un cittadino ha preso una multa contestabile, gliela rimborsano nel duemilamai. #GovernodellaVergogna #Meloni #Lollobrigida #Salvini #Tajani #13aprile x.com
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Piano Casa approvato: è scontro tra Salvini e GiuliIl nuovo Piano Casa del governo Meloni è stato approvato, ma è scoppiato lo scontro tra Salvini e Giuli, che ha visto anche l'intervento di Lollobrigida. notizie.it