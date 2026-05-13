Salvini e Lollobrigida a Lecco | Insegnano loro come governare una città?

A Lecco, due politici nazionali sono stati invitati a intervenire sulla gestione della città, attirando l’attenzione di chi assiste alla scena. Durante l’evento, alcune persone hanno commentato criticamente la presenza di un rappresentante che ha visitato il territorio poche volte, chiedendosi se fosse appropriato ascoltarlo su questioni locali. La discussione si è concentrata sulla legittimità di figure esterne a influenzare le decisioni amministrative di un comune.

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