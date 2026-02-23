Avellino dialoghi e alleanze in vista delle amministrative Aquino | Serve una figura solida e autorevole per governare la città

A causa del termine scaduto per le liste alle provinciali, le forze politiche ad Avellino concentrano l’attenzione sulle amministrative di maggio. Aquino sottolinea la necessità di una figura forte e autorevole per guidare la città. I gruppi politici avviano dialoghi e cercano alleanze per rafforzare le proprie proposte. La campagna elettorale si avvicina e gli incontri tra i candidati aumentano. La situazione si fa sempre più tesa in vista delle urne.

Ad Avellino il confronto politico si avvia verso una fase determinante. Oggi scade il termine per la presentazione delle liste alle elezioni provinciali; l’attenzione delle forze in campo è già proiettata sulle amministrative di maggio, passaggio cruciale per gli assetti cittadini. A sollecitare il dialogo è il Movimento 5 Stelle, che invita il Partito Democratico ad aprire un tavolo di confronto. Antonio Aquino, già consigliere comunale del M5S, espone con nettezza la posizione: «Non si può prescindere dal campo largo». L’obiettivo dichiarato è dar vita a un’alleanza capace di vincere e di governare, richiamando quanto avvenuto e quanto è attualmente in corso in Regione Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, centrosinistra a confronto: alleanze in vista delle amministrative, nodo PD e programma da rivedere.A causa delle tensioni tra i partiti del centrosinistra, ad Avellino si cerca un’alleanza per le prossime amministrative.

Amministrative 2026, Passaro: "Avellino non è un palcoscenico elettorale: è una città che chiede responsabilità"Passaro afferma che Avellino non deve essere considerata solo un palcoscenico elettorale, ma una città che chiede responsabilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Avellino, la politica verso una svolta; un’alleanza possibile, ma non scontata. Il centrosinistra riflette; Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenza; Connettiamoci: l’amore tra letteratura, arte e vita.

“Lumière & Musique” si sposta al Duomo di Avellino - facebook.com facebook