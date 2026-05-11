Elezioni a Lecco | Salvini in città a sostegno dei candidati leghisti e di Boscagli sindaco

Nelle ultime ore, il leader della Lega si è recato a Lecco per sostenere ufficialmente i candidati della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali. Durante la visita, ha incontrato i rappresentanti della lista e ha partecipato a un comizio per promuovere la candidatura di Filippo Boscagli come nuovo sindaco. La presenza del segretario leghista ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e osservatori politici presenti sul posto.

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