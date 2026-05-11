Elezioni a Lecco | Salvini in città a sostegno dei candidati leghisti e di Boscagli sindaco
Nelle ultime ore, il leader della Lega si è recato a Lecco per sostenere ufficialmente i candidati della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali. Durante la visita, ha incontrato i rappresentanti della lista e ha partecipato a un comizio per promuovere la candidatura di Filippo Boscagli come nuovo sindaco. La presenza del segretario leghista ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e osservatori politici presenti sul posto.
Matteo Salvini in città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli e del team della Lega. Dopo il taglio del nastro della nuova motonave Olimpia, il vicepremier e segretario del Carroccio ha raggiunto infatti piazza XX Settembre e in particolare il bar ristorante Hemingway.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Forza Italia lancia la sfida per Lecco: chi sono i 32 candidati per Boscagli sindaco
Elezioni a Lecco: Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unitoLecco, 13 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra unito alle comunali di Lecco è Filippo Boscagli, esponente e consigliere comunale di...
Argomenti più discussi: Cos'hanno detto i candidati sindaco di Lecco nel dibattito di Confartigianato: la guida ai temi chiave; La premier serra le fila, ma le grane restano; Vigevano, i candidati musulmani per la Lega spaccano il partito. Salvini: Volantini elettorali con riferimenti ad Allah? Roba da fanatici; Ascolta Lecco, l'app che trasforma le lamentele in segnalazioni sulla mappa.
Ci vediamo domani a LECCO con il nostro Capitano Matteo SALVINI! ?lunedì 11 maggio h11:30 Hemingway, piazza XX settembre n.43 ? Il 24 e 25 maggio alle elezioni comunali VOTA LEGA x.com
Gli altri li vedi in piazza solo quando ci sono le elezioni, noi della LEGA con la nostra squadra e il nostro Capitano Matteo Salvini ci siamo sempre. Al fianco della nostra gente. Ci vediamo domani mattina a Erba e a Lecco! legaonline.it/iscriviti facebook
Salvini a Lecco, focus sulle infrastrutture e ‘assist’ a Boscagli: Partita apertissimaMatteo Salvini a Lecco per sostenere Filippo Boscagli e affrontare i temi del quarto ponte, della Lecco-Bergamo e della viabilità cittadina. lecconotizie.com