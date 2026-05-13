salute senza confini a firenze due giorni di visite di prevenzione gratuite

A Firenze, nelle giornate di oggi e domani, si svolgono iniziative di prevenzione sanitaria con visite e esami gratuiti aperti a tutti i cittadini. L’evento si svolge in diverse strutture della città, offrendo servizi di diagnosi senza costi. La partecipazione è rivolta a chi desidera sottoporsi a controlli di routine o verificare il proprio stato di salute. L’evento si inserisce in un programma di promozione della prevenzione.

Firenze, 13 maggio 2026 - Due giorni di esami e visite gratuite per una prevenzione accessibile a tutti. Appuntamento il 16 e 17 maggio a Firenze, alla Coop di Gavinana in piazza Gino Bartali per 'Salute senza confini', progetto di cooperazione sanitaria internazionale che vede insieme Fondazione I Medici F3, Amsai, Misericordia della Toscana e Ispro. L'iniziativa è stata presentata oggi in Consiglio regionale: potranno essere fatte, ad esempio, visita ginecologica con pap-test, visita urologica visita protocologica per la prevenzione del carcinoma al colon retto, mammografie con Ispro e anche visite dermatologiche, pneumologiche e odontoiatriche con una ventina di specialisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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