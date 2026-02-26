Scadrà martedì il termine per prenotare a Cingoli (al 333-9962827) e sottoporsi gratuitamente a ecografie, visite ginecologiche e ostetriche, per eseguire Pap testHpv test e, per i ragazzi e le ragazze, effettuare il vaccino contro l’Hpv. Per la Festa della donna e la Giornata internazionale contro il Papilloma virus organizza l’iniziativa – finalizzata alla prevenzione, condivisa dai dottori e pediatriera scelta, Distretto sanitario, consultorio, ospedale, Dipartimento di prevenzione dell’Ast – la sezione comunale dell’Avis con l’Ast di Ancona e il Comune (premuroso il sostegno del sindaco Michele Vittori e del suo vice Monaldo Vignati) collaboratori gli istituti scolastici, il comitato della Croce rossa e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute femminile e prevenzione. Visite gratuite grazie all’Avis

