Weekend di prevenzione | visite urologiche gratuite e senza prenotazione come funziona

Nel fine settimana tra il 11 e il 12 aprile si svolge l'iniziativa ‘Uomo in Salute - Open Week-end 2026’, che offre visite urologiche gratuite senza prenotazione. L’obiettivo è sensibilizzare alla prevenzione del tumore alla prostata attraverso controlli accessibili a tutti. L’evento si svolge in diversi centri e strutture sanitarie, permettendo ai cittadini di sottoporsi a controlli senza costi o appuntamenti anticipati.

Nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile parte l'iniziativa ‘Uomo in Salute - Open Week-end 2026’, visite urologiche gratuite e senza prenotazione per la prevenzione del tumore alla prostata. Il primo appuntamento è all'ospedale San Martino, ma nelle settimane successive saranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Case della Comunità della Liguria: weekend di visite, prestazioni e controlli gratuitiUn weekend dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini: sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, tutte le Case della Comunità della ... mentelocale.it

Nel 20° episodio del PodCastelli analisi delle partite del weekend di Pasqua e preview della prossima giornata con il big match Venezia vs Brescia live su LBATV Puntata completa link in bio e storie #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook