Salsomaggiore pusher arrestato | viola l’esilio per vendere cocaina

Un uomo è stato arrestato a Salsomaggiore per aver violato l’ordine di esilio, rientrando in città e vendendo cocaina. Durante un controllo in viale Matteotti, una pattuglia ha fermato l’individuo e trovato sostanze stupefacenti e denaro contante. La polizia ha inoltre verificato che l’uomo aveva precedenti legati allo spaccio di droga e che, nonostante l’esilio, aveva fatto ritorno nella zona.

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? Domande chiave Come ha fatto lo spacciatore a rientrare in provincia dopo l'esilio?. Cosa ha trovato la pattuglia durante il controllo in viale Matteotti?. Perché il giudice ha cambiato la misura cautelare per il trentatreenne?. Dove si era nascosta la droga durante il primo tentativo di fuga?.? In Breve Primo arresto il 5 maggio al parco Mazzini con 9 palline di cocaina.. Sequestrate 7 dosi di droga e 120 euro in viale Matteotti il 10 maggio.. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari dopo la violazione del divieto provinciale.. L'uomo senza fissa dimora operava tra Salsomaggiore Terme e Pellegrino Parmense.. Un uomo di 33 anni di origini magrebhe è finito sotto arresto a Salsomaggiore Terme nella notte del 10 maggio, dopo aver violato il divieto di dimora imposto dal tribunale per lo spaccio di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salsomaggiore, pusher arrestato: viola l’esilio per vendere cocaina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salsomaggiore, viola il divieto di dimora: arrestato due volte in cinque giorni per spaccioNonostante il divieto di dimora nella provincia di Parma disposto dal Tribunale pochi giorni prima, è stato nuovamente sorpreso con droga pronta per... Pusher arrestato: sorpreso in strada con le dosi di hashish da vendereIl bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri a Fondi: due giovani segnalati come assuntori, altre dosi di crack rinvenute abbandonate in un...