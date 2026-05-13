Salpa Miss Adventure sequestrata alla criminalità | tra inclusione e donazione del sangue
Questa mattina, dal porto di Gallipoli, è partita la barca a vela sequestrata a un'organizzazione coinvolta in attività di immigrazione clandestina e ora affidata all'Asl Lecce. La imbarcazione, chiamata “Miss Adventure”, è sotto il controllo delle autorità sanitarie e viene utilizzata dal dipartimento di prevenzione in progetti rivolti alla prevenzione e all'educazione alla salute. La barca ha già preso il mare lo scorso anno per iniziative di sensibilizzazione e donazione del sangue.
GALLIPOLI – È salpata stamattina dal porto di Gallipoli la barca a vela sequestrata a un’organizzazione dedita all’immigrazione clandestina e affidata ad Asl Lecce: gestita dal dipartimento di prevenzione, prende il mare dallo scorso anno per progetti di prevenzione, educazione alla salute.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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