Omaggio alla vita con la donazione del sangue | raccolta dedicata a Raffaella Norandini

SAN PIETRO VERNOTICO - L’Avis Comunale "Angelo Ido" di San Pietro Vernotico ha organizzato per mercoledì 29 aprile prossimo una giornata di raccolta sangue straordinaria, carica di significato e memoria. L'iniziativa è interamente dedicata a Raffaella Norandini, scomparsa prematuramente a causa.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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