Verranno da tutto il mondo i Madonnari che, nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, realizzeranno una grande opera collettiva. L’evento si svolge in occasione degli 800 anni dalla morte del santo patrono d’Italia. La manifestazione coinvolge artisti provenienti da diversi paesi, pronti a creare le loro opere sulla strada di Assisi per alcuni giorni.

ASSISI – I migliori Madonnari di tutto il mondo saranno ad Assisi per realizzare una maxi opera collettiva sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, in occasione degli 800 anni della morte del santo patrono d’Italia. L’iniziativa – intitolata "Francesco nell’arte dei madonnari" è frutto di un accordo siglato tra la città serafica e quella di Curtatone, in provincia di Mantova, rappresentate dai sindaci Valter Stoppini e dal Carlo Bottani, presenti anche l’assessore al turismo assisano Fabrizio Leggio e una delegazione della città lombarda che è punto di riferimento internazionale per l’arte figurativa effimera con...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Madonnari in arrivo da tutto il mondo sulla Piazza della Basilica

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