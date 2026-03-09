Rimini capitale della ricerca sulle alghe assegnato il congresso con esperti in arrivo da tutto il mondo

Rimini ospiterà nel settembre 2029 il 14esimo International Phycological Congress, un evento dedicato agli esperti di alghe provenienti da tutto il mondo. L’assegnazione è stata annunciata da Italian Exhibition Group e Symposia, confermando la città come punto di riferimento nel settore dei congressi scientifici. L’appuntamento si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini.

Oltre 500 ricercatori attesi al Palacongressi per l’International Phycological Congress, l'evento internazionale nel 2029. "Il successo di questa candidatura ci rende davvero orgogliosi" Un altro successo per l’Italia dei congressi. Italian Exhibition Group e Symposia annunciano l’assegnazione del 14esimo International Phycological Congress, in programma al Palacongressi di Rimini dal 10 al 14 settembre 2029. Si tratta di un debutto storico per il nostro Paese, che ospita per la prima volta il prestigioso appuntamento quadriennale, raccogliendo il testimone dall’edizione 2025 di Panglao, nelle Filippine. L’evento è promosso dall’International Phycological Society (Ips), istituzione internazionale con sede negli Stati Uniti che ha come missione la promozione dello studio delle alghe a livello globale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

