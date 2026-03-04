Le fiamme gialle confiscano sette immobili ad imprenditore veronese

Le fiamme gialle del comando provinciale di Padova hanno confiscato sette immobili a un imprenditore veronese di 60 anni, originario di Bussolengo. La confisca è stata eseguita dopo una sentenza definitiva della Corte d’Appello di Venezia che ha stabilito il sequestro di beni per circa un milione di euro. I beni sequestrati comprendono varie proprietà immobiliari dell’imprenditore.

I finanzieri del comando provinciale di Padova, a seguito di sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, hanno eseguito una confisca di sette immobili per un importo di circa un milione di euro nei confronti di un imprenditore veronese sessantenne, originario di Bussolengo e attualmente residente in Svizzera, condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione per evasione fiscale. Le attività, condotte dai finanzieri della Compagnia di Cittadella, traggono origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società operante nel settore del commercio di abbigliamento di Carmignano di Brenta, risultata inadempiente agli obblighi tributari e amministrata di fatto dal soggetto condannato, al cui esito è stata constatata un'evasione di imposta di oltre 3 milioni di euro.