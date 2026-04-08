Fiamme Gialle celebrati i protagonisti della stagione agonistica 2025 e invernale 2025 2026

Nella serata di ieri, presso il Centro Logistico “Villa Spada” della Guardia di Finanza, si è tenuto un evento conviviale organizzato dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. L’appuntamento ha riunito atleti e rappresentanti per celebrare i risultati della stagione agonistica 2025 e della stagione invernale 20252026. La cerimonia ha avuto lo scopo di riconoscere e onorare le prestazioni più significative di questi atleti durante i rispettivi periodi di competizione.

A Villa Spada una serata dedicata agli atleti medagliati olimpici, mondiali e di Coppa del Mondo, con un emozionante tributo alle carriere di Dorothea Wierer e Martina Caironi In un clima raccolto ma altamente significativo, la serata ha visto la partecipazione di numerose Autorità istituzionali e del mondo politico e sportivo, tra le quali il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C. A. Andrea De Gennaro, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Comandante in Seconda, Gen. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Canottaggio Fiamme Gialle, celebrati i campioni del mondo del 4 di coppia a SabaudiaSabaudia – A Sabaudia, le Fiamme Gialle hanno festeggiato i suoi campioni, i quattro finanzieri che, il 25 settembre 2025 in Cina a Shanghai, si sono... Leggi anche: Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale Fiamme Gialle. Celebrati i 40 anni del Gruppo NuotoNella giornata di mercoledì a Castelporziano, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle hanno festeggiato 40 anni del Gruppo Nuoto. Dopo una lunga ma preziosa ... federnuoto.it Gaeta, le Fiamme Gialle tra i protagonisti del Festival dei Giovani: al via anche le celebrazioni per i 40 anni della Sezione VelaA Gaeta le Fiamme Gialle sono state tra i protagonisti dell’undicesima edizione del Festival dei Giovani, offrendo incontri, testimonianze e dimostrazioni sportive. Per la Sezione Vela l’evento ha seg ... latinaquotidiano.it