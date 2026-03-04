Salone del libro di Torino 2026 la Regione incontra gli editori abruzzesi | stand più grande e spazio alla vendita

La Regione Abruzzo ha incontrato gli editori locali per pianificare la sua presenza al Salone del libro di Torino 2026. Durante l'incontro è stato deciso di ampliare lo stand regionale e dedicare più spazio alla vendita dei titoli abruzzesi. La partecipazione si sta definendo con l'obiettivo di valorizzare le pubblicazioni della regione nel corso dell'evento.

Prende forma la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro di Torino 2026. In vista della manifestazione dedicata all'editoria più importante in Italia, l'assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo ha incontrato per la prima volta gli editori abruzzesi per avviare un percorso condiviso. «L'obiettivo è costruire un percorso comune per migliorare l'offerta che l'Abruzzo proporrà al Salone del libro di Torino», ha spiegato Santangelo aprendo la riunione. «Abbiamo prenotato uno spazio molto più grande – ha aggiunto l'assessore – con la possibilità per gli editori di vendere i propri prodotti. È un salto di qualità che possiamo fare solo con il contributo degli editori abruzzesi».