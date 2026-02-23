Lo stato d’emergenza a New York per la tempesta di neve | La peggiore degli ultimi 10 anni

Una tempesta di neve ha causato il blocco di New York City, con più di 40 milioni di persone nel Nord-Est degli Stati Uniti che si preparano all’arrivo della tormenta. Il fenomeno, descritto come il più intenso degli ultimi dieci anni, sta portando a chiusure di strade, scuole e aeroporti. Le autorità avevano annunciato misure di emergenza per gestire l’ondata di neve, che continua a peggiorare le condizioni nella regione.

Sono oltre 40 milioni i cittadini americani nel nord-est degli Stati Uniti che si stanno preparando l’arrivo della violenta tempesta di neve che ha già paralizzato New York City. Oltre 200 mila case sono senza corrente, secondo il sito web PowerOutage.us, di cui quasi 80.000 nel New Jersey e oltre 55.000 nel Delaware. Più di 8.700 voli sono stati cancellati da domenica, secondo il sito web FlightAware: gli aeroporti più colpiti, oltre a quelli di New York, sono Boston, Newark e Philadelphia. Lo stato di emergenza. I governatori di sette stati (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania e Rhode Island) hanno dichiarato lo stato di emergenza, con restrizioni di viaggio in vigore da ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Open.online

