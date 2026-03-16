L' influenza peggiore degli ultimi 30 anni | l' allarme di Bassetti e cosa è successo al vaccino

Un'influenza considerata tra le più severe degli ultimi trent'anni ha colpito quest'anno, secondo le parole di un infettivologo del San Martino di Genova. Egli ha descritto la stagione come particolarmente impegnativa, sottolineando come il virus abbia superato di gran lunga le influenze delle stagioni precedenti. Recentemente si è parlato anche di un problema legato al vaccino, senza entrare nei dettagli delle cause.

Quella che abbiamo appena vissuto è stata una delle influenze peggiori degli ultimi 30 anni. A dirlo è Matteo Bassetti, noto infettivologo del San Martino di Genova, secondo cui si è trattato di “una stagione influenzale davvero impegnativa”, con l'influenza che ha “di gran lunga superato” i contagi e ricoveri ospedalieri da Covid. Il motivo sta nel fatto che il ceppo influenzale (H3N2) è mutato dopo che era stato scelto il vaccino. E questo ha reso il vaccino “meno efficace del previsto, in modo simile a quanto accaduto l'anno precedente”, spiega ancora Bassetti, secondo cui comunque il vaccino ha mantenuto “un'adeguata protezione per forme gravi e ricoveri”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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