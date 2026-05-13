A Salerno, il commissario straordinario del Comune ha approvato due provvedimenti relativi al restyling di strutture sportive. Tra queste, il pattinodromo di Torrione sarà oggetto di interventi di riqualificazione. La decisione rientra in un piano più ampio di miglioramento degli impianti sportivi cittadini, finalizzato al recupero di spazi dedicati all’attività fisica e all’aggregazione sociale.

Prosegue il piano di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini a Salerno. Il commissario straordinario del Comune, Vincenzo Panico, ha approvato due importanti provvedimenti destinati a incidere sul recupero di strutture dedicate allo sport e all’aggregazione. Come riportato dal quotidiano La Città, il commissario prefettizio ha dato il via libera al progetto preliminare per il restyling del pattinodromo di Torrione e al progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi situati nell’area del Castello d’Arechi. Riqualificazione del pattinodromo di Torrione. L’obiettivo dell’intervento è quello di restituire decoro e funzionalità a una struttura storica per lo sport cittadino, da tempo al centro di richieste di riqualificazione da parte di residenti e appassionati.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, ok al restyling del pattinodromo di Torrione

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