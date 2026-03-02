Allarme furti l' associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di Salerno

Un aumento di furti sta colpendo le attività commerciali nella zona di Torrione, spingendo l'associazione Torrione Eventi APS a richiedere un incontro diretto con il Questore di Salerno. L’associazione ha inviato una richiesta formale per un vertice urgente, evidenziando la necessità di intervenire rapidamente per affrontare la situazione. La richiesta è stata presentata al Questore Giancarlo Conticchio.

Un'ondata di furti sta mettendo a dura prova le attività commerciali, spingendo l'associazione Torrione Eventi APS a chiedere un intervento immediato e diretto del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, al quale è stato chiesto un incontro urgente. L'escalation di episodi criminosi. Salerno, sicurezza commercianti: Torrione Eventi APS chiede incontro urgente al QuestoreStampa Cresce la preoccupazione per l'ondata di furti ai danni dei commercianti e l'associazione Torrione Eventi APS rompe gli indugi chiedendo un confronto immediato con le istituzioni. Nella giornat ... salernonotizie.it Salerno, escalation di furti a Torrione: colpita una parruccheria. Situazione fuori controlloStampa Non si arresta l'ondata di microcriminalità che sta interessando la città di Salerno, con particolare riferimento al quartiere di Torrione, dove negli ultimi giorni diverse attività commerciali ... salernonotizie.it