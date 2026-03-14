A Salerno si svolgerà una maratona oratoria dedicata al “Sì” al referendum, con appuntamenti previsti per domenica 15 e lunedì 16 marzo al Torrione. L’evento coinvolge diversi oratori che si alterneranno nel corso delle due giornate, offrendo interventi pubblici sui temi legati alla consultazione referendaria. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento in discussione.

Una maratona oratoria per il “Sì al referendum si sta preparando a Salerno, con eventi fissati per domenica 15 e lunedì 16 marzo. L’iniziativa coinvolge avvocati, politici e accademici che promuovono la riforma della giustizia in luoghi simbolo come il lungomare Trieste e la Piazza Gian Camillo Gloriosi. La mobilitazione civica non si ferma alla città capoluogo: anche San Marzano sul Sarno ospiterà un dibattito pubblico presso il ristorante Malaga, con l’obiettivo di chiarire le implicazioni del quesito referendario per la società locale. La presenza di figure istituzionali e legali indica una strategia coordinata per informare l’opinione pubblica prima della votazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno: maratona per il Sì, 15 e 16 marzo al Torrione

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