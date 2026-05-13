Salerno 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio

A Salerno, una ragazza di 15 anni è stata portata in ospedale con in braccio una neonata deceduta. Le prime ricostruzioni indicano che a portarla in pronto soccorso è stato il padre. La ragazza si trova attualmente sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

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La bimba era nata da poco, ma già non respirava più, quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi dell'equipe medica del Martiri di Villa Malta, per la neonata non c'era più nulla da fare. La ragazzina, che aveva chiesto disperatamente aiuto ai sanitari dopo - così pare dalle prime ricostruzioni - il parto in casa, era stata accompagnata da un uomo. Forse il padre della giovane.,, La ragazzina, di origine asiatica, sarebbe entrata in ospedale di notte tenendo la neonata nascosta, avvolta in una coperta. Secondo la prima valutazione dell'equipe, la bimba era nata poco prima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Salerno, 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enneIndagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne... Ospedale Sarno, neonata morta: carabinieri al lavoroTempo di lettura: < 1 minutoIn corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all’ospedale... Si parla di: Quattordicenne accoltellato a Napoli, fermato l'aggressore quindicenne. Dramma in Campania, neonata arriva morta in ospedale: a portarla è la mamma 15enneDramma all’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, dove nella notte sarebbe giunta una neonata già priva di vita, accompagnata dalla mamma minorenne. Tragedia a Sarno, neonata già morta in ospedal ... msn.com Sarno, choc in ospedale: 15enne con una neonata morta in braccioUna 15enne si è presentata al pronto soccorso di Sarno con la neonata morta: inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia. notizie.it