Ospedale Sarno neonata morta | carabinieri al lavoro

Nella notte, un’ospedale della zona è stato teatro di un grave episodio che ha coinvolto una neonata deceduta. I carabinieri sono sul posto per condurre le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. Le autorità stanno esaminando tutte le circostanze dell’accaduto, mantenendo riservatezza sui dettagli fino a ulteriori sviluppi. La notizia sta attirando l’attenzione locale e suscitando interrogativi sulla vicenda.

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Tempo di lettura: < 1 minuto In corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all’ ospedale di Sarno. Dalle prime informazioni raccolte, in pronto soccorso è arrivata una neonata senza vita. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del nosocomio sarnese, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La neonata è arrivata in pronto soccorso con la mamma, pare una ragazza minorenne di origini cinesi residente nell’area Vesuviana. Non è escluso che possa essersi trattato di una gravidanza tenuta nascosta. I medici hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale Sarno, neonata morta: carabinieri al lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Choc a Sarno, neonata arriva morta in pronto soccorso: si indaga Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsiaLa bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi... Temi più discussi: Salerno: parto in ambulanza, Michela nasce durante il trasporto in ospedale; Neonata morta dopo 32 giorni di vita: condannati i genitori; La mamma ha forti contrazioni, bimba nasce in ambulanza durante la corsa in ospedale: parto a Fisciano (Salerno); Salerno, nasce in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale. Sarno, choc in ospedale: 15enne con una neonata morta in braccioUna 15enne si è presentata al pronto soccorso di Sarno con la neonata morta: inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia. notizie.it Choc a Sarno, neonata arriva morta in pronto soccorso: si indagaDramma a Sarno dove all’ospedale sarebbe arrivata una neonata senza vita. A nulla sono valse le manovre di rianimazione. Indagini in corso delle forze dell’ordine per ... ilmattino.it