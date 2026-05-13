Salernitana-Casertana le probabili formazioni

Questa sera, allo stadio Arechi, si giocherà la partita tra Salernitana e Casertana. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che si affrontano in una gara che può determinare il proseguimento del loro cammino. Le formazioni probabili sono state annunciate e i giocatori sono pronti a scendere in campo per ottenere un risultato importante. La partita si svolge in un clima di grande attesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Sfida da dentro o fuori questa sera per Salernitana e Casertana che si affronteranno in uno stadio Arechi con l’abito delle grandi occasioni. I granata partiranno dal 3-2 maturato domenica al Pinto e per passare il turno potranno permettersi anche il lusso di perdere con un gol di scarto in virtù della migliore posizione in classifica al termine della regular season. Cosmi, in linea di massima, sembra intenzionato a confermare lo stesso undici di tre giorni fa mentre Coppitelli potrebbe proporre un paio di volti nuovi con i ballottaggi che riguardano le coppie GirelliProia e KallonCasarotto. Le tante fatiche in pochi giorni hanno indotto il tecnico dei Falchetti a fare delle riflessioni sulla condizione atletica generale della squadra e non da escludersi anche qualche altra novità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana-Casertana, le probabili formazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Salernitana-Latina”: segui il pre e il post gara del match in diretta su @salernonotizie Notizie correlate E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-SalernitanaTutto esaurito allo stadio Pinto di Caserta e 50 tifosi granata (non residenti in provincia di Salerno) raggruppati nel settore ospiti: in questo... Leggi anche: Facce da derby: le scelte di Cosmi e le probabili formazioni di Casertana-Salernitana Temi più discussi: E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-Salernitana; Playoff Serie C Gara 1: Casertana-Salernitana, ostacolo derby per i granata. Probabili formazioni.; Casertana-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita: Berra verso il rientro nel trio di dietro, Villa pronto a riprendersi la fascia; Casertana-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Salernitana-Casertana, l’Arechi si prepara alla notte playoff: le probabili formazioni x.com Salernitana-Casertana, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVEScopri come seguire Salernitana-Casertana gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. derbyderbyderby.it E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-SalernitanaCominciano i playoff dei granata, fischio d'inizio alle ore 21 e gara di ritorno il 13 maggio allo stadio Arechi ... salernotoday.it