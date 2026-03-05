Facce da derby | le scelte di Cosmi e le probabili formazioni di Casertana-Salernitana

Oggi si disputa il derby tra Casertana e Salernitana allo stadio Pinto di Caserta, visibile anche in diretta tv su Lira Tv. La partita si gioca davanti a tre tifosi della Salernitana che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti, non essendo residenti nella zona. Le formazioni sono state decise dai due allenatori, con alcune scelte di formazione che sono al centro dell’attenzione.

E' il giorno del derby. Allo stadio Pinto di Caserta, in diretta tv (anche in chiaro, su Lira Tv) e al cospetto di tre tifosi della Salernitana che hanno potuto comprare il biglietto del settore ospiti perché non sono residenti a Salerno e provincia, i granata hanno l'obiettivo di scalzare una diretta concorrente dalle posizioni nobili dei playoff e respingere l'assalto a distanza del Cosenza. I silani, infatti, in contemporanea (ore 20.30) saranno di scena a Potenza e in questo momento hanno un solo punto da recuperare sulla squadra di Cosmi. Dopo aver recuperato in extremis Gyabuaa, l'allenatore granata ridisegna la Salernitana e la schiera utilizzando più giocatori di qualità, sulla trequarti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Metamorfosi Cosmi: le facce del derbyContrordine: la Salernitana (staff medico) ha detto alla Salernitana (staff tecnico) che Gyabuaa è convocabile, dunque utilizzabile oggi contro la Casertana. Dopo due allenamenti ... ilmattino.it

