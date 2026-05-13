Salernitana-Casertana 1-1 le pagelle | paura granata poi Donnarumma e Achik evitano il crollo
Nel match tra Salernitana e Casertana, terminato 1-1, i granata hanno sofferto nel corso della partita ma sono riusciti a ottenere un punto. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà, ma grazie alle prestazioni di Donnarumma e Achik ha evitato un risultato negativo. La gara si è conclusa con un pareggio che permette ai padroni di casa di mantenere una posizione favorevole nei playoff.
I granata soffrono ma volano avanti ai playoff. L’Arechi passa dalla paura all’esplosione di gioia nel giro di pochi minuti. La Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana e conquista il passaggio del turno ai playoff di Serie C, ma quanta sofferenza per la squadra di Cosmi. Dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata, i granata hanno rischiato seriamente di complicarsi la vita davanti ai quasi 19mila spettatori dell’Arechi. La Casertana ha giocato con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio con Heinz e sfiorando addirittura il colpo del ko con il palo colpito da Girelli. Heinz fa calare il gelo, Achik scaccia l’incubo con la complicità di De Lucia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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