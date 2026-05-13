Salernitana-Casertana 1-1 le pagelle | paura granata poi Donnarumma e Achik evitano il crollo

Nel match tra Salernitana e Casertana, terminato 1-1, i granata hanno sofferto nel corso della partita ma sono riusciti a ottenere un punto. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà, ma grazie alle prestazioni di Donnarumma e Achik ha evitato un risultato negativo. La gara si è conclusa con un pareggio che permette ai padroni di casa di mantenere una posizione favorevole nei playoff.

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I granata soffrono ma volano avanti ai playoff. L’Arechi passa dalla paura all’esplosione di gioia nel giro di pochi minuti. La Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana e conquista il passaggio del turno ai playoff di Serie C, ma quanta sofferenza per la squadra di Cosmi. Dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata, i granata hanno rischiato seriamente di complicarsi la vita davanti ai quasi 19mila spettatori dell’Arechi. La Casertana ha giocato con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio con Heinz e sfiorando addirittura il colpo del ko con il palo colpito da Girelli. Heinz fa calare il gelo, Achik scaccia l’incubo con la complicità di De Lucia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana-Casertana 1-1, le pagelle: paura granata, poi Donnarumma e Achik evitano il crollo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle Casertana-Salernitana 2-3: granata devastanti per un’ora, poi blackout e brividi nel finaleLa Salernitana espugna il Pinto ma spreca parte del vantaggio: all’Arechi servirà massima attenzione La Salernitana espugna il “Pinto” di Caserta e... Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Temi più discussi: Casertana-Salernitana gol highlights Playoff; Playoff Serie C Gara 1: Casertana-Salernitana, ostacolo derby per i granata. Probabili formazioni.; E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana 2-3 in andata ottavi playoff, granata erano avanti 0-3. Pareggio di Achik nel recupero: Salernitana Casertana 1-1 salernonotizie.it/2026/05/13/par… x.com Salernitana, continua il sogno: i granata stoppano la Casertana e sbarcano ai quartiLa Salernitana vive novanta minuti di passione e sofferenza all’Arechi contro una Casertana ostica, che si fa nettamente preferire. L’uno a uno finale vale i quarti dei play-off. Succede tutto nella ... infocilento.it Diretta | Salernitana Casertana (risultato 0-0) streaming video Rai: Ferraris, sul fondo! (13 maggio 2026)Diretta Salernitana Casertana streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Arechi per il ritorno degli ottavi di finale di Serie C 2025/2026 ... ilsussidiario.net