Pagelle Casertana-Salernitana 2-3 | granata devastanti per un’ora poi blackout e brividi nel finale

Nella partita tra Casertana e Salernitana, i granata sono stati molto efficaci nei primi 60 minuti, segnando tre gol. La squadra di casa ha ridotto le distanze nel finale, creando tensione nel risultato. La sfida si è conclusa con la vittoria della Salernitana, che ha portato a casa i tre punti. La partita si è giocata al Pinto, con l’attenzione che si sposterà sulla prossima sfida all’Arechi.

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La Salernitana espugna il Pinto ma spreca parte del vantaggio: all’Arechi servirà massima attenzione. La Salernitana espugna il “Pinto” di Caserta e mette un piede nei quarti dei playoff promozione di Serie C, ma il 3-2 finale lascia aperti giochi e tensioni in vista del ritorno. La squadra di Serse Cosmi gioca per oltre sessanta minuti una partita di personalità, intensità e qualità offensiva, colpendo la Casertana con cinismo e organizzazione. Lescano, Ferrari e Ferraris firmano il colpo granata a Caserta. I granata, in campo in maglia biancazzurra, partono forte e colpiscono con il solito Lescano, poi trovano il raddoppio con Ferrari e nella ripresa addirittura il tris firmato Ferraris.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Casertana-Salernitana 2-3: granata devastanti per un’ora, poi blackout e brividi nel finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Salernitana-Benevento 0-1 pagelle, streghe in Serie B: festa all’Arechi, disastro granata: Quirini ingenuoIl Benevento è in Serie B: festa giallorossa all’Arechi Il derby dell’Arechi si trasforma in una pagina di storia per il Benevento, che dopo tre anni... Argomenti più discussi: Casertana - Salernitana – formazioni, statistiche, precedenti, dove vederla e classifica in Serie C d'Italia; Casertana-Salernitana i convocati di Cosmi | out Arena; Salernitana-Casertana parte la caccia al biglietto | tutte le informazioni utili.