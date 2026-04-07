Secondo i dati più recenti diffusi dall’istituto nazionale di statistica, nel 2025 si registra una diminuzione dei fumatori e un aumento dei casi di obesità tra gli adulti. La riduzione del consumo di tabacco si accompagna a una crescita preoccupante dei problemi di peso, modificando il quadro della salute pubblica nel paese. I numeri evidenziano un cambiamento nelle abitudini di vita della popolazione e pongono nuove sfide per il settore sanitario.

L’istituto nazionale di statistica ha aggiornato il quadro della salute pubblica nel 2025, evidenziando un netto calo dei fumatori a fronte di una crescita preoccupante dei casi di obesità tra gli adulti. Il dato più significativo riguarda il genere maschile sopra i 14 anni. Se nel 1980 l’abitudine di fumare coinvolgeva il 54,3% degli uomini, oggi tale percentuale è scesa al 22,9%, segnando una riduzione che attraversa ogni fascia d’età e condizione socio-economica. Per quanto riguarda le donne, la flessione è stata meno marcata. Partendo da una base già inferiore rispetto agli uomini, la quota di fumatrici è passata dal 16,7% al 15,9% nell’ultimo periodo analizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crolla il fumo, sale l’obesità: l’allarme salute dell’Istat 2025

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