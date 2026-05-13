Sale l’allarme dell’Iss | gli italiani ne consumano troppo Cinque consigli per ridurlo
L'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che gli italiani continuano a consumare troppo sale nella dieta quotidiana. Nonostante alcune misure adottate, i livelli di assunzione superano ancora le raccomandazioni raccomandate dalle autorità sanitarie. Per aiutare a ridurre il consumo, sono stati pubblicati cinque consigli utili da seguire. La questione riguarda un aspetto importante dell’alimentazione che può influenzare la salute a lungo termine.
(Adnkronos) – C'è ancora troppo sale sulle tavole degli italiani. "Nonostante i progressi degli ultimi anni, il consumo di sale in Italia in media resta superiore ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità", segnala l'Istituto superiore di sanità in base ai dati preliminari dell'indagine nazionale 'Italian Health Examination Survey – Progetto Cuore 2023-2025', diffusi in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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