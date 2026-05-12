troppo sale per gli italiani i consigli per ridurlo

In Italia, il consumo di sale rimane superiore ai livelli consigliati dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche se si sono registrati alcuni progressi negli ultimi anni. La questione riguarda soprattutto le abitudini alimentari, che continuano a portare a un consumo eccessivo di sale a tavola. I dati indicano che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, molte persone continuano a consumare quantità di sale superiori ai limiti raccomandati.

Troppo sale a tavola per gli italiani: nonostante i progressi degli ultimi anni il consumo in media resta superiore ai livelli raccomandati dall’ Organizzazione mondiale della sanità. Lo dicono i dati preliminari di Italian health examination survey, diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale. Consumo eccessivo di sale: i numeri. Tra i 35 e i 74 anni, infatti, gli uomini consumano in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne arrivano a 7,1 grammi. Valori oltre il limite consigliato dall’Oms di 5 grammi quotidiani. Solo l’11% degli uomini e il 24% delle donne riescono a non superare la soglia raccomandata.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Why Cutting Salt After 60 Can Quietly Make You Weaker

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