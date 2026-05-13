Salario minimo Meloni spiega il No del governo | Rischia di diventare una soglia al ribasso
Durante un intervento in Senato, il presidente del Consiglio ha commentato la posizione del governo sul salario minimo. Ha affermato che l’introduzione di questa misura potrebbe portare a una soglia al ribasso, rischiando di influire negativamente sui salari. La presidente del Consiglio ha espresso un giudizio negativo sulla proposta avanzata dalla sinistra, sottolineando che il governo preferisce intervenire con altre strategie per tutelare il mercato del lavoro.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa parole chiare contro il salario minimo invocato dalla sinistra. "Con l'ultimo decreto abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto - spiega la premier - dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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