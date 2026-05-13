Salario minimo Meloni spiega il No del governo | Rischia di diventare una soglia al ribasso

Durante un intervento in Senato, il presidente del Consiglio ha commentato la posizione del governo sul salario minimo. Ha affermato che l’introduzione di questa misura potrebbe portare a una soglia al ribasso, rischiando di influire negativamente sui salari. La presidente del Consiglio ha espresso un giudizio negativo sulla proposta avanzata dalla sinistra, sottolineando che il governo preferisce intervenire con altre strategie per tutelare il mercato del lavoro.

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