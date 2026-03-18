In Puglia, la legge sul salario minimo prevede una paga oraria superiore a nove euro, ma contemporaneamente viene ridotto il numero di ore di lavoro settimanali. Questa decisione potrebbe comportare una diminuzione complessiva del salario mensile per i lavoratori e riduzioni nei servizi offerti ai cittadini. La Regione ha approvato questa misura, creando un quadro in cui il salario orario non garantisce automaticamente un reddito più elevato.

La legge sul salario minimo della Regione Puglia rischia di trasformarsi in una beffa per i lavoratori: paga oraria più alta ma monte ore tagliato, con la conseguenza di meno servizi per i cittadini pugliesi e salario mensile da fame per i lavoratori. Che ora sono sul piede di guerra, hanno mobilitato il sindacato e interpellano il centrosinistra pugliese, che della norma regionale sul salario minimo aveva fatto un caso nazionale, battendo anche il Governo Meloni davanti alla Corte Costituzionale. Facciamo un passo indietro, all’estate 2023, quando fecero scalpore le interviste di alcuni lavoratori. In una mano i contratti, nell’altra mano pochi spiccioli: tre monete da 1 euro e tre monete da 20 centesimi: in totale 3,60 euro l’ora, quanto la Regione Puglia pagava gli addetti al portierato e alla custodia delle proprie sedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Puglia, il salario minimo rischia di diventare una beffa: i 9 euro ci sono, ma la Regione taglia il tempo di lavoro

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