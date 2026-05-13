Un rappresentante di un’associazione di artigiani di Taranto ha affermato che senza piccole e medie imprese non ci sono lavori stabili. Il tema del salario giusto è stato affrontato anche da un quotidiano locale, che ha sottolineato come sia importante proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori. La discussione si concentra sulla relazione tra salari, imprese e stabilità occupazionale nella zona.

Tarantini Time Quotidiano “Parlare di salario giusto è giusto. Difendere il potere d’acquisto dei lavoratori è necessario. Ma oggi dobbiamo avere il coraggio di dire una verità che troppo spesso viene dimenticata: nel mezzo tra lavoratore e stipendio c’è l’impresa. E senza piccole e medie imprese non esiste economia reale, non esiste occupazione stabile e non esiste futuro per i territori”. È questa la riflessione lanciata da Rosita Giaracuni, direttrice di Casartigiani Taranto, intervenendo nel dibattito nazionale sul salario minimo, sul cosiddetto “salario giusto”, sul fiscal drag e sulle difficoltà economiche che stanno vivendo famiglie, lavoratori e imprese.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Salario giusto e imprese, Casartigiani Taranto: “Senza PMI non c’è lavoro stabile”

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