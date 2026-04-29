Decreto 1° Maggio Lupi | Il salario giusto piace anche alle imprese

Il decreto del primo maggio ha suscitato reazioni tra le imprese e le istituzioni. Un rappresentante sindacale ha espresso soddisfazione per il fatto che alcuni aspetti della proposta siano stati ripresi nel testo finale. La discussione riguarda in particolare le modalità di definizione di un salario considerato equo. La normativa approvata coinvolge diversi attori e si inserisce in un quadro di riforme più ampio.

Roma, 29 aprile 2026 – “Sono contento che sia stata ripresa una nostra battaglia”. Non nasconde la soddisfazione l’onorevole Maurizio Lup i, presidente del partito Noi Moderati, per la decisione del governo, col decreto Primo Maggio, di puntare sul “salario giusto” piuttosto che sul “salario minimo”, come spesso richiesto dalle opposizioni. In che modo questa scelta protegge davvero i lavoratori? "Da tempo dicevamo che non è il salario minimo a risolvere il problema. Il vero tema è l’importanza della contrattazione collettiva, cioè l’alleanza fra imprese e lavoratori, e il decreto approvato oggi (ieri, ndr) va in questa direzione. Con la decontribuzione e la defiscalizzazione, l’imprenditore avrà tutto l’interesse ad applicare il salario giusto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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