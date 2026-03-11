Meloni in diretta al Senato l'intervento sulla crisi in Iran | la premier in Aula dopo lo scoppio della guerra

Durante la seduta al Senato, la premier ha preso parola per parlare della crisi in Iran e della situazione in Medio Oriente, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. Ha esposto le comunicazioni ufficiali del governo in merito agli sviluppi recenti e alla guerra in corso. La discussione si è svolta in modo diretto, senza interventi di altri rappresentanti o commenti esterni.