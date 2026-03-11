Meloni in diretta al Senato l'intervento sulla crisi in Iran | la premier in Aula dopo lo scoppio della guerra

Durante la seduta al Senato, la premier ha preso parola per parlare della crisi in Iran e della situazione in Medio Oriente, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. Ha esposto le comunicazioni ufficiali del governo in merito agli sviluppi recenti e alla guerra in corso. La discussione si è svolta in modo diretto, senza interventi di altri rappresentanti o commenti esterni.

Le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alta tensione nel Golfo, droni pure sull’Azerbaigian. Meloni pronta a riferire in Aula sulla guerra l’11 marzo – La direttaNel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran.

Meloni e la guerra in Iran, la telefonata di 20 minuti della premier con Macron: «In questa fase bisogna coordinarsi»Una telefonata di circa venti minuti, ma con un messaggio chiaro ripetuto più volte da entrambe le parti: “in questa fase dobbiamo coordinarci”.

Meloni in Parlamento, le comunicazioni su Consiglio europeo e Medio Oriente: la giornata in direttaInizia alle 09:30 a Palazzo Madama la giornata politica con le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio interverrà sui principali dossier ... msn.com

Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al ParlamentoQuella attuale che riguarda il Medio Oriente è una situazione che preoccupa e direi su diversi fronti, sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale. Il mondo è sempre ... tg24.sky.it

