Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa il 12 maggio da Vienna, il cantante italiano ha eseguito il brano “Per sempre sì” sul palco. Questo è stato il suo debutto ufficiale alla competizione europea. La partecipazione del cantante italiano ha attirato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori. La performance si è svolta nella capitale austriaca, dove si svolge l’evento annuale.

È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fan italiani dell’Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci ha fatto il suo debutto ufficiale sul palco della competizione europea durante la prima semifinale andata in onda il 12 maggio da Vienna. L’artista napoletano ha rappresentato l’Italia con il brano “Per sempre sì”, una canzone intensa e melodica che nelle ultime settimane aveva già conquistato una parte del pubblico eurovisivo grazie alla sua atmosfera romantica e al forte impatto emotivo. L’attesa attorno alla performance era altissima e sui social migliaia di utenti hanno seguito con attenzione l’ingresso in scena del cantante italiano.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sal Da Vinci emoziona all’Eurovision 2026: il debutto a Vienna con “Per sempre sì”

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