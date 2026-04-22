Negli ultimi mesi, i prezzi dei carburanti e le tariffe dei voli sono stati influenzati da tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di Hormuz. Questa situazione ha portato a un aumento dell’incertezza nel settore del trasporto aereo, tra annunci ufficiali e preoccupazioni. Tuttavia, nonostante le tensioni, è ancora possibile trovare biglietti aerei a prezzi bassi, anche se non sempre questa rappresenta una buona notizia.

Tra rassicurazioni, allarmismo e annunci, il protrarsi della crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz aumentano ulteriormente l’incertezza sulle conseguenze della guerra per il trasporto aereo. Con l’avvicinarsi dell’estate crescono così i timori tra chi è in procinto di programmare le vacanze. La domanda è quasi sempre la stessa: è rischioso prenotare adesso un viaggio? Una risposta certa, al momento, però non esiste. Diverse compagnie aeree, nelle scorse settimane, hanno paventato rischi di cancellazioni di voli e aumento dei prezzi dei biglietti (soprattutto a partire dai mesi di maggio e giugno ) a causa dell’impennata del costo del carburante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro carburanti e vacanze in aereo: perché è possibile trovare oggi biglietti a prezzi bassi (ma non è detto che sia una buona notizia)

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